Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 20:46
 

Мбаппе и Винисиус: назван состав "Реала" на матч против "Кайрата"

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе и Винисиус: назван состав "Реала" на матч против "Кайрата" ©ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо определился со стартовым составом на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо определился со стартовым составом на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата", передают Vesti.kz.

Состав "Реала" на матч против "Кайрата":

  • Вратарь: Тибо Куртуа;
  • Защитники: Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Давид Алаба, Дин Хёйсен;
  • Полузащитники: Орельен Чуамени, Эдуардо Каммавинга, Арда Гюлер.
  • Нападающие: Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Франко Мастантуоно.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Реал Мадрид" в Лиге чемпионов

Напомним, сегодня, 30 сентября, на алматинском стадионе "Центральный" состоится матч второго тура Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом". Начало игры — в 21:45 по времени Казахстана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

В первом туре алматинцы на выезде проиграли "Спортингу" со счётом 1:4, а "сливочные" дома одержали победу над французским "Марселем" — 2:1.

"Кайрат" назвал состав на исторический матч с "Реалом" в ЛЧ


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   идёт
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
0:0
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 2411 человек

Реклама

Живи спортом!