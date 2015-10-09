"Кайрат" назвал состав на исторический матч с "Реалом" в ЛЧ

Алматинский "Кайрат" объявил стартовый состав на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Главный тренер "черно-желтых" Рафаэль Уразбахтин решил выступить на поле с первых следующих игроков:

Сам матч, который станет первой домашней игрой "Кайрата" в Лиге чемпионов, пройдёт 30 сентября на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 21:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Напомним, в первом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" уступил на выезде "Спортингу" (1:4), а "Реал" дома обыграл "Марсель" (2:1).