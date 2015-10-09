Матч "Кайрат" - "Реал" установил новый рекорд

В день игры "Кайрата" и "Реала" метрополитен Алматы установил рекорд по количеству перевезенных пассажиров в сутки, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура общего этапа Лиги чемпионов прошла в Алматы 30 сентября и завершилась со счетом 5:0 в пользу испанского гранда.

"30 сентября, в день матча "Кайрата" против "Реал Мадрида", пассажиропоток в Алматинском метрополитене достиг исторического максимума. За сутки метро перевезло 142 932 пассажира – это самый высокий показатель за всю историю!" - гласит сообщение пресс-службы метрополитена.

Напомним, в первом туре "Кайрат" уступил на выезде португальскому "Спортингу" (4:1). В следующем матче, алматинцы 21 октября примут кипрский "Пафос".