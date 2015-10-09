Килиан Мбаппе установил рекорд всех времен после матча в Алматы

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе сотворил шоу во втором туре Лиги чемпионов, оформив хет-трик в ворота алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz.

Этот подвиг вписал француза в историю клуба: Мбаппе стал первым игроком, забившим первые три гола "сливочных" в одном розыгрыше турнира, сообщает Opta.

Сезон 2025/26 Мбаппе начал феерично - в девяти матчах за "Реал" он уже наколотил 13 мячей и сделал одну результативную передачу.

В Лиге чемпионов Килиан лидирует в гонке бомбардиров с пятью голами. Ближайшие преследователи - Харри Кейн и Майкл Олисе из "Баварии", а также Жонатан Буркардт из "Айнтрахта", у которых по четыре точных удара.