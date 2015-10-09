Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
После матча с "Кайратом" в "Реале" вспыхнул конфликт вокруг Алонсо

  Комментарии

После матча с "Кайратом" в "Реале" вспыхнул конфликт вокруг Алонсо ©x.com/realmadrid

Федерико Вальверде стал одной из главных тем после матча "Кайрата" с "Реалом" в Алматы, передают Vesti.kz.

Несмотря на разгромную победу мадридцев, внимание обсуждений сосредоточилось не на игре, а на неожиданном решении Хаби Алонсо оставить уругвайца на скамейке.

После встречи на стадионе "Центральный" Алонсо отметил, что это решение было запланировано заранее. Однако слова тренера задели Вальверде: полузащитнику показалось несправедливым, что в его адрес прозвучали намеки на недостаточную самоотдачу.

Во время матча Феде ограничился короткой разминкой и большую часть времени провел на скамейке, что вызвало дополнительные вопросы у фанатов.

Ситуацию усугубили слухи о возможном переводе Вальверде на правый фланг обороны после травм Трента Александера-Арнольда и Дани Карвахаля. Сам игрок ответил решительно:

"Я не родился защитником, но никогда не отказывался играть на этой позиции. Все остальное – ложь," – цитирует Defensa Central.

Тем не менее в клубе уверены, что конфликт не разрастётся. Вальверде остается одним из лидеров "Реала", а решение Алонсо, скорее всего, связано с желанием дать ему отдых в условиях плотного календаря.

Мбаппе уделал Роналду за матч с "Кайратом" и вошёл в историю

Напомним, что сам матч завершился со счётом 5:0 в пользу "Реала". В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе, забивший первый гол с пенальти.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 95 человек

