"Парни показали силу". Лучший бомбардир "Кайрата" высказался о игре с "Реалом"

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Жоао Пауло высказался о матче против мадридского "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Это был особенный вечер для наших болельщиков, Алматы и всего казахстанского футбола. Поздравляю тех, кто застал этот праздник на "Центральном". Хотелось бы и мне побывать на поле в те минуты… Выйти против "Реала" в Лиге чемпионов — мечта любого игрока. Считаю, в начале матча "Кайрат" здорово огрызнулся — парни показали силу. Уверен, что победы в этом турнире еще придут", — сказал Пауло в интервью ASnews.kz.

Матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" состоялся в Алматы во втором туре общего этапа главного еврокубкового турнира и завершился уверенной победой испанского клуба — 5:0.

Напомним, 37-летний Пауло продолжает восстановление после травмы колена, которую он получил весной этого года. В сезоне-2024 бразильский форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 14 голами и четырьмя результативными передачами.

В чемпионате Казахстана нападающий "Кайрата" вошёл в число лучших бомбардиров, забив 10 мячей. Такой же результат показали игрок сборной Казахстана Ислам Чесноков из "Тобола" и белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич.

