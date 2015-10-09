УЕФА объявил решение по матчу "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил судейскую бригаду на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встречу доверили обслуживать итальянским арбитрам. Главным судьей назначен Марко Гуида. Его помощниками на линии будут Джорджио Перетти и Джузеппе Перротти. Функции резервного рефери выполнит Симоне Соцца. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечать будут Марко Ди Белло и Алеандро Ди Паоло.

Для "Кайрата" это станет первым домашним матчем в основном раунде турнира: ранее команда уступила в Лиссабоне "Спортингу" со счетом 1:4. "Реал", в свою очередь, начал групповой этап с победы над "Марселем" — 2:1.

Игра пройдет 30 сентября на "Центральном" стадионе в Алматы и начнётся в 21:45 по казахстанскому времени.

