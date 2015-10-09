Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 17:15
 

УЕФА объявил решение по матчу "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

УЕФА объявил решение по матчу "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов ©ФК "Кайрат"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил судейскую бригаду на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встречу доверили обслуживать итальянским арбитрам. Главным судьей назначен Марко Гуида. Его помощниками на линии будут Джорджио Перетти и Джузеппе Перротти. Функции резервного рефери выполнит Симоне Соцца. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) отвечать будут Марко Ди Белло и Алеандро Ди Паоло.

Для "Кайрата" это станет первым домашним матчем в основном раунде турнира: ранее команда уступила в Лиссабоне "Спортингу" со счетом 1:4. "Реал", в свою очередь, начал групповой этап с победы над "Марселем" — 2:1.

Игра пройдет 30 сентября на "Центральном" стадионе в Алматы и начнётся в 21:45 по казахстанскому времени.

"Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Живи спортом!