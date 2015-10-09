"Настроены на результат". В "Кайрате" сделали заявление о матче с "Реалом" в ЛЧ

Российский защитник "Кайрата" Егор Сорокин рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против мадридского "Реала", передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

— "Готовимся в обычном режиме, как и ко всем играм. Алматы в предвкушении матча с "Реалом", ожидается интересное противостояние. Подходим к игре с максимальной концентрацией, ответственностью и настроены на результат. Есть игроки, которые требуют особого внимания — это касается всей линии атаки. Разберём соперника, тренеры где-то подскажут", — заявил Сорокин.

Матч состоится 30 сентября на "Центральном" стадионе в Алматы и начнётся в 21:45 по местному времени. Для "Кайрата" это будет дебютный домашний поединок в основном раунде турнира — ранее команда потерпела поражение от "Спортинга" в Лиссабоне со счётом 1:4. "Реал" же стартовал в группе с победы над "Марселем" (2:1).

В текущем сезоне Сорокин провёл за "жёлто-чёрных" 31 матч, заюил один гол и отдал одну результативную передачу. На данный момент 29-летний защитник оценивается в 900 тысяч евро.

