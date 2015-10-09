"Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо определил 22 футболиста, которые отправятся на матч с "Кайратом" в Алматы в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Заявка "Реала" на матч с "Кайратом":
- Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Хави Наварро;
- Защитники: Давид Алаба, Рауль Асенсио, Альваро Каррерас, Фран Гарсия, Дин Хёйсен, Давид Хименес;
- Полузащитники: Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Арда Гюлер, Дани Себальос;
- Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрик, Килиан Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Франко Мастантуоно.
В заявку не вошли травмированные защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди.
Напомним, что матч между "Кайратом" и "Реалом" пройдёт во вторник в Алматы, 30 сентября, в 21:45 по казахстанскому времени.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 28, 2025
🆚 Kairat Almaty pic.twitter.com/T315zR3gy9
Лига чемпионов 2025/26 • Казахстан, Алматы • Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45 • не начат
