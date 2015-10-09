Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 19:24
 

Нурдаулетов сделал заявление о двух пенальти в матче против "Астаны"

  Комментарии

Поделиться
Нурдаулетов сделал заявление о двух пенальти в матче против "Астаны" ©ФК "Окжетпес"

Главный тренер "Окжетпеса" Кайрат Нурдаулетов прокомментировал поражение "Астане" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:0, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Окжетпеса" Кайрат Нурдаулетов прокомментировал поражение "Астане" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:0, передают Vesti.kz.

— "То, что мы хотели сыграть вторым номером, у нас получилось — у нас были хорошие моменты. Да, досадная ошибка в первом тайме — не знаю, был там пенальти, не был. Я никогда не обсуждаю работу судей - потом посмотрим. Мне показалось, что касание было после удара. Ладно, это уже эксперты, которые любят это всё, они разберут этот момент", — приводит слова Нурдаулетова пресс-служба "Окжетпеса".

"В целом самоотдача и тактика на игру, которую мы хотели использовать, она мне понравилась. Ребята сделали всё, что могли. Да, "Астана" — хорошая команда, очень квалифицированные футболисты. Наверное, где-то это и сыграло роль. Но, опять же говорю, что надо пересмотреть те моменты, пенальти, которые были. Но в целом мне игра нашей команды сегодня понравилась", — добавил специалист.

Напомним, столичный клуб одержал победу благодаря двум голам с пенальти, которые реализовал албанский полузащитник Назми Грипши - подробности об игре здесь.

После этой победы команда из столицы поднялась на 53 очка, обогнав алматинский "Кайрат" (52) и выйдя на первое место в борьбе за чемпионство. "Окжетпес" с 32 очками сохранил за собой седьмую позицию.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 106 человек

Реклама

Живи спортом!