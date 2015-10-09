Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Астана" благодаря двум пенальти обошла "Кайрат" в КПЛ

"Астана" одержала выездную победу над кокшетауским "Окжетпесом" в рамках 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:1, передают Vesti.kz.

Хозяева с первых минут допустили серьезную ошибку: уже на 4-й минуте встречи судья назначил пенальти в их ворота. К точке подошел полузащитник "Астаны" Назми Грипши и уверенно реализовал удар – 0:1.

После пропущенного гола "Окжетпес" пытался перехватить инициативу, создавал подходы к воротам гостей, но до реального момента дело не дошло. "Астана" же старалась действовать хладнокровно и контролировать мяч - 60 на 40 процентов по владению в пользу гостей.

Во втором тайме сценарий повторился. На 81-й минуте арбитр снова назначил пенальти в ворота хозяев, и Грипши оформил дубль, поставив окончательную точку в матче – 0:2.

На 93-й минуте кошетауцы отыграли один мяч - автогол на свой счёт записал вратарь "Астаны" Йосип Чондрич, однако времени не хватило, чтобы зацепиться за ничью.

Благодаря этой победе столичный клуб набрал 53 очка и обошел алматинский "Кайрат" (52) в турнирной таблице, возглавив чемпионскую гонку. "Окжетпес" с 32 баллами остался на 7-м месте.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

