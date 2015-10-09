Гол на 96-й минуте решил судьбу матча "Тобола" против уникального клуба КПЛ

В Костанае состоялся матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором местный "Тобол" принимал кызылординский "Кайсар". Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0 — единственный мяч был забит на 96-й минуте., передают Vesti.kz.

В первом тайме "Тобол" владел мячом 71 процент времени против 29 процентов у гостей и создавал моменты: 5 ударов по воротам против 4 у "Кайсара", три из которых пришлись в створ (0 - у "Кайсара").

Во втором тайме преимущество хозяев усилилось — 14 ударов против двух, пять в створ, но только на 96-й минуте они сумели открыть счёт благодаря удару беларусского форварда Николая Сигневича.

После этой победы "Тобол" набрал 50 очков и сохраняет третье место в таблице, отставая от лидеров — алматинского "Кайрата" (52 очка) и столичной "Астаны" (53 очка). "Кайсар", имея 20 очков, остался на 12-й позиции.

Стоит отметить, что "Кайсар" — единственный клуб КПЛ-2025, состав которого полностью состоит из казахстанских футболистов.