КПЛ
Вчера 23:06
 

Тренер "Астаны" высказался о победе с двумя пенальти в КПЛ

Тренер "Астаны" высказался о победе с двумя пенальти в КПЛ Григорий Бабаян. ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в 24-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) - 2:1, передают Vesti.kz.

— "Очень хорошее начало, быстро забили, ещё два стопроцентных момента не реализовали в первом тайме. Соперник оборонялся очень низко, строя свою игру на контратаках. Сложно было их вскрывать, отсюда и невысокий темп игры, но, несмотря на это, вся линия атаки имела большое количество явных моментов: Камара два раза бил из штрафной, Назми также не использовал свой момент во втором тайме, Джефри выходил один в один, Томасов. Где-то подвела точность, где-то торопились", — цитирует слова Бабаяна пресс-служба столичного клуба

"После 2:0 можно было забить и третий гол, но получили нелепый в свои ворота. Очень важная победа и опять длительный перерыв. Болельщикам отдельное спасибо за поддержку, мы их слышим, чувствуем – в таких матчах очень важно всем жить одной целью. Всех с победой!", — добавил Бабаян.

Напомним, "Астана" оформила победу благодаря дублю албанского полузащитника Назми Грипши, который реализовал два пенальти — подробности матча можно узнать по ссылке.

Эта победа позволила столичному клубу набрать 53 очка и опередить алматинский "Кайрат" (52), возглавив турнирную таблицу чемпионата. "Окжетпес" с 32 очками остался на седьмой позиции.

Нурдаулетов сделал заявление о двух пенальти в матче против "Астаны"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

