Мировой футбол
Сегодня 22:26
 

ФИФА приняла решение по ПСЖ после победы в Лиге чемпионов

После победы в Лиге чемпионов прошлого сезона, французский "Пари Сен-Жермен" готовится к участию в Межконтинентальном кубке ФИФА-2025, который пройдёт в Катаре, передают Vesti.kz.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила страну-хозяйку турнира, где будут сыграны три ключевых поединка.

Соревнования стартуют 10 декабря с дерби "двух Америк", в котором мексиканский "Крус Асуль" встретится с победителем текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. Победитель этого матча 13 декабря сыграет с египетским "Пирамидс" в рамках FIFA Challenger Cup. Финальный поединок, который определит обладателя трофея, состоится 17 декабря и в нём примет участие ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов.

Первые два матча пройдут на стадионе "Ахмед бин Али" в Эр-Райяне. Место проведения финального поединка организаторы объявят позднее.

Отметим, что французский гранд является лучшим футбольным клубом года по версии France Football.


 

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 141 человек

Живи спортом!