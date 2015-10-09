Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Второй сенсацией подряд завершился матч соперников "Кайрата" в Лиге чемпионов

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" в Баку обыграл датский "Копенгаген" со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов азербайджанский "Карабах" в Баку обыграл датский "Копенгаген" со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

"Карабах" сенсационно обыграл "Копенгаген" в ЛЧ

Счёт открыл Абделла Зубир на 28-й минуте, реализовав одно из немногих опасных атакующих действий хозяев. После этого гости завладели преимуществом, создали несколько шансов для взятия ворот, однако в завершающей стадии им не хватало точности. А на 83-й минуте "Карабах" наказал соперника за ошибки: Эмманюэль Аддай убежал в контратаку и удвоил преимущество своей команды.

Азербайджанский клуб творит историю в Лиге чемпионов

Таким образом, дебютант общего этапа ЛЧ сенсационно добивается второй победы подряд. В первом туре подопечные Гурбана Гурбанова уже удивили Европу, обыграв на выезде "Бенфику" (3:2).

Для "Копенгагена" поражение также стало неожиданным, ведь в стартовом туре датчане отобрали очки у одного из фаворитов турнира — "Байера" из Леверкузена (2:2).

"Карабах" закрепился в лидерах Лиги чемпионов

После двух туров "Карабах" набрал шесть очков и закрепился на четвёртой строчке общей таблицы, тогда как "Копенгаген" с одним баллом занимает 26-е место.

В следующем туре 22 октября азербайджанский клуб сыграет против "Атлетика" из Бильбао, а "Копенгаген" в тот же день встретится с дортмундской "Боруссией".

Добавим, что "Копенгаген" является одним из соперников алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов. Их очная встреча состоится 26 ноября в Дании в рамках пятого тура.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

