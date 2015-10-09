Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата" после 5:0 в Алматы

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа опубликовал пост в соцсетях после победы над "Кайратом" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
"Сливочные" выиграли матч в Алматы со счётом 5:0.
"Очень убедительная игра, принесшая великую победу. Очень волнительно носить капитанскую повязку лучшего клуба мира!", – написал Куртуа.
При этом бельгиец в фотоподборке выложил снимок 18-летнего голкипера "Кайрата" Шерхана Калмурзы, с которым после игры обменялся вратарскими свитерами. Страница юного голкипера в Instagram стремительно набирает популярность – сейчас на него подписаны уже более 135 тысяч человек.
Ранее известный блогер раскритиковал организацию матча "Кайрат" - "Реал", а также появилась реакция СМИ на исход игры в Алматы.
Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet
Реклама