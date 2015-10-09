Хаби Алонсо подарили говорящую рыбу с фразой Мбаппе после разгрома "Кайрата"

После матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против "Кайрата" (5:0) главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо оказался в центре курьёзного эпизода, сообщают Vesti.kz.

На пресс-конференции ему подарили игрушечную рыбу, которая при нажатии неожиданно воспроизвела фразу на испанском языке голосом Килиана Мбаппе: "Один, два, три, вперёд, Мадрид!".

Представитель пресс-службы "сливочных" быстро убрал необычный предмет со стола, прервав смех зала.

Напомним, "Кайрат" в первом туре ЛЧ уступил на выезде португальскому "Спортингу" (1:4), а "Реал" одолел "Олимпик" из Марселя со счётом 2:1.

21 октября кайратовцы сыграют дома против кипрского "Пафоса", а подопечные Хаби Алонсо примут на своём поле туринский "Ювентус" 22 октября.