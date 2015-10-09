Сыграли смело с грандом: в России отреагировали на разгром "Кайрата" от "Реала"

Российский сайт "Футбол на Куличках" оценил матч "Кайрата" против мадридского "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счётом 5:0 в пользу "Реала".

Первый тайм держал интригу

Первый домашний матч "Кайрата" в Лиге чемпионов успехом не увенчался. Впрочем, уже сам приезд мадридского "Реала" подарил Алматы праздник. Команда Рафаэля Уразбахтина сыграла смело с грандом и в начале второго тайма вполне могла переломить ход встречи. Впрочем, и до перерыва мало что предвещало такой разгром. "Кайрат" в первом тайме пропустил лишь однажды, и то с пенальти. 18-летний вратарь хозяев Шерхан Калмырза сбил в своей штрафной Франко Мастантуоно, и назначенный пенальти уверенно реализовал Килиан Мбаппе. До перерыва в завершении "Реалу" каждый раз чего-то не хватало, хотя моменты у гостей возникали.

Решающий отрезок после перерыва

В дебюте второго тайма алматинцы понеслись вперёд и вскоре были наказаны – с передачи Тибо Куртуа Мбаппе провёл второй гол. Хозяева не опустили руки. Дастан Сатпаев пробил со штрафного рядом с ближней штангой, Офри Арад закрутил мяч рядом с крестовиной, а затем Валерий Громыко заработал пенальти – ему в штрафной наступил на ногу Дани Себальос. Главный арбитр встречи Марко Гуида сначала указал на "точку", но после просмотра повтора за бровкой изменил своё решение к немалому удивлению хозяев.

Хет-трик Мбаппе и разгром

И в дальнейшем "Реал" только развивал свой успех. Сначала Мбаппе оформил хет-трик (проведя свой 60-й гол в Лиге чемпионов), а под занавес встречи отличились вышедшие на замену Эдуарду Камавинга и Браим Диас. В итоге "Реал" учинил сопернику разгром со счётом 5:0, реабилитировавшись перед болельщиками за недавнее поражение от "Атлетико". Команда Хаби Алонсо по-прежнему идёт в Лиге чемпионов без осечек. "Кайрат" же пока не набирал очки в самом престижном клубном турнире Старого Света, но попытается это сделать в следующем поединке с "Пафосом", - пишет ФНК.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)



6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)



26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)



9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)



20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)



29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)