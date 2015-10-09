"Впервые увидел Мбаппе вживую". Уразбахтин - о встрече "Кайрата" с "Реалом"

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился впечатлениями от встречи с мировыми звёздами футбола в составе "Реала", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов уступили дома "Реалу" со счётом 5:0. Хет-триком в составе победителей отметился Килиан Мбаппе.

"Я раньше вживую его не видел. Впервые уго увидел в нашей игре. Футболист высокого уровня, поэтому он столько стоит.

Кроме того, есть и другие игроки. Винисиус, Джуд Беллингем. Он - машина, наш Байбек отлетал от него. В таких матчах такие игроки, как Касабулат или Байбек, будут расти.

Мы только выигрываем от всего этого, каждый футболист и весь Казахстан", - сказал Уразбахтин.