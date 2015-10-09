Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Впервые увидел Мбаппе вживую". Уразбахтин - о встрече "Кайрата" с "Реалом"

"Впервые увидел Мбаппе вживую". Уразбахтин - о встрече "Кайрата" с "Реалом" ©x.com/realmadrid

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился впечатлениями от встречи с мировыми звёздами футбола в составе "Реала", сообщают Vesti.kz.

Алматинцы в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов уступили дома "Реалу" со счётом 5:0. Хет-триком в составе победителей отметился Килиан Мбаппе.

"Я раньше вживую его не видел. Впервые уго увидел в нашей игре. Футболист высокого уровня, поэтому он столько стоит.

Кроме того, есть и другие игроки. Винисиус, Джуд Беллингем. Он - машина, наш Байбек отлетал от него. В таких матчах такие игроки, как Касабулат или Байбек, будут расти.

Мы только выигрываем от всего этого, каждый футболист и весь Казахстан", - сказал Уразбахтин.

Напомним, "Кайрат" в первом туре ЛЧ уступил на выезде португальскому "Спортингу" (1:4), а "Реал" обыграл "Олимпик" из Марселя со счётом 2:1.

21 октября алматинский клуб сыграет дома против кипрского "Пафоса".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Живи спортом!