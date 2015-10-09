Ямаль помог "Барсе" победить в матче с удалением и оторваться от "Реала" в Ла Лиге

"Барселона" уверенно обыграла "Вильярреал" в гостях в матче 18-го тура Ла Лиги — 0:2, передают Vesti.kz.

"Сине-гранатовые" открыли счёт уже на 12-й минуте: бразильский вингер Рафинья Диас хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за нарушение в штрафной хозяев. Каталонцы контролировали ход встречи, а ключевым моментом первого тайма стало удаление в составе "Вильярреала". На 39-й минуте полузащитник хозяев Ренату Вейга получил прямую красную карточку за жёсткий фол против 18-летнего таланта "Барселоны" Ламина Ямаля.

Во втором тайме гости уверенно воспользовались численным преимуществом. На 63-й минуте сам Ямаль удвоил преимущество каталонцев, оказавшись самым расторопным во время неразберихи в штрафной площади соперника после передачи нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

Победа позволила "Барселоне" набрать 46 очков, увеличить отрыв от мадридского "Реала" до четырёх баллов и сохранить лидерство в турнирной таблице. "Вильярреал", имея 35 очков, по итогам тура располагается на четвёртом месте.

