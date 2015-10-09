Гол на 86-й минуте принёс победу сопернику "Кайрата" в Лиге чемпионов

Футболисты "Брюгге" одержали домашнюю победу над "Гентом" в 19-м туре чемпионата Бельгии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:1. Первый гол хозяев на 21-й минуте забил Ромео Вермант. Гости ответили точным ударом Максима Паскочи на 52-й минуте. Победный мяч для "Брюгге" забил Николо Тресольди на 86-й минуте.

"Брюгге", набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Гент" идёт десятым с 23 баллами.

Напомним, что "Брюгге" является соперником алматинского "Кайрата" по общему этапу Лиги чемпионов. Команды сыграют в Астане 20 января 2026 года. А 28 января казахстанскому клубу предстоит выезд в Лондон на матч с местным "Арсеналом".

