Узбекистан может сыграть в Лиге наций: известны детали

Азиатская конфедерация футбола планирует создать новый турнир для сборных, чтобы сделать международные матчи регулярными и коммерчески привлекательными, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Новый турнир для Азии

АФК подтвердила планы запуска Лиги наций для национальных команд. В конфедерации объяснили, что проведение товарищеских матчей в международные окна ФИФА становится всё сложнее: растут расходы, ограничивается выбор соперников и усложняется логистика. Новый турнир позволит создать регулярный календарь и проводить игры между командами сопоставимого уровня.

Зачем нужен турнир

По словам генерального секретаря АФК Датука Сери Уиндзора Джона, Лига наций станет шагом для поддержки развития всех 47 национальных ассоциаций, а также сделает международные встречи более привлекательными для болельщиков и телевизионных вещателей.

Когда ждать старта

Подробности о формате, сроках запуска и порядке проведения АФК обещает объявить позже, после проведения необходимых консультаций.

Отметим, что в АФК состоят сборные соседних с Казахстаном стран — Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Китая, что делает их потенциальными участниками нового турнира.

