Теневой фаворит АПЛ обыграл МЮ и приблизился к "Арсеналу"

Бирмингемская "Астон Вилла" одержала десятую победу подряд, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1 в домашних стенах в рамках 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Ход встречи

Уже на 45-й минуте полузащитник сборной Англии Морган Роджерс открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Однако на 45+3-й минуте бразильский форвард " красных дьяволов" Матеус Кунья успел сравнять результат, забив ответный мяч. Спокойствие "Вилле" вернуло точное исполнение всё того же Роджерса на 57-й минуте — он оформил дубль и принёс победу своей команде.

Турнирное положение

После этого успеха "Астон Вилла" занимает третье место в таблице АПЛ с 36 очками, всего на три балла отставая от лидера — лондонского "Арсенала". "Манчестер Юнайтед" 26 очками располагается на седьмой позиции. Десятая победа подряд "вилланов" утверждает их статус как одного из главных претендентов на титул текущей кампании.

