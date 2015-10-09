Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Теневой фаворит АПЛ обыграл МЮ и приблизился к "Арсеналу"

Бирмингемская "Астон Вилла" одержала десятую победу подряд, обыграв "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1 в домашних стенах в рамках 17-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Ход встречи

Уже на 45-й минуте полузащитник сборной Англии Морган Роджерс открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Однако на 45+3-й минуте бразильский форвард " красных дьяволов" Матеус Кунья успел сравнять результат, забив ответный мяч. Спокойствие "Вилле" вернуло точное исполнение всё того же Роджерса на 57-й минуте — он оформил дубль и принёс победу своей команде.

Турнирное положение

После этого успеха "Астон Вилла" занимает третье место в таблице АПЛ с 36 очками, всего на три балла отставая от лидера — лондонского "Арсенала". "Манчестер Юнайтед" 26 очками располагается на седьмой позиции. Десятая победа подряд "вилланов" утверждает их статус как одного из главных претендентов на титул текущей кампании.

Гвардиола принял долгожданное решение по Хусанову в "Ман Сити"


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

