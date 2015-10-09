Гвардиола принял долгожданное решение по Хусанову в "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанский специалист Хосеп Гвардиола впервые за долгое время включил в состав центрального защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

21-летний футболист с первых минут начнёт матч против "Брентфорда" в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги.

Возвращение после длительной паузы

Последний раз Хусанов появлялся в составе "горожан" 26 ноября — в игре общего этапа Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера", завершившейся поражением со счётом 0:2. В матчах английской премьер-лиги защитник не выходил на поле с 21 сентября, когда сыграл против лондонского "Арсенала" (1:1), но был заменён уже в перерыве из-за травмы голеностопа.

После повреждения узбекистанец выбыл из обоймы основной команды и утратил место в составе, однако теперь получил шанс напомнить о себе и доказать свою готовность Гвардиоле.

Стоит отметить, что болельщики "Сити" давно просят испанского специалиста включить Хусанова в состав.

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

Когда и где пройдет матч

Встреча "Манчестер Сити" — "Брентфорд" состоится в ночь с 17 на 18 декабря на домашнем стадионе "Этихад", где команда Гвардиолы поборется за выход в полуфинал Кубка английской лиги.

