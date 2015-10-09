Появился неожиданный кандидат на замену Хаби Алонсо в "Реале"

Несмотря на недавние победы над "Алавесом" в Ла Лиге и "Талаверой" в Кубке Короля, игра мадридского "Реала" остаётся нестабильной. Коллективная работа вызывает вопросы у болельщиков и части руководства, а проект Хаби Алонсо пока не оправдывает ожиданий, передают Vesti.kz.

В клубе понимают: поражение в ближайших матчах может стать критическим для тренера, который сейчас идёт по тонкой грани.

Давиде Анчелотти на горизонте

Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на журналиста Сиро Лопеса, альтернативой Алонсо может стать Давиде Анчелотти, который недавно покинул пост главного тренера "Ботафого". Молодой итальянец хорошо знаком с "Реалом" благодаря работе ассистентом у своего отца Карло Анчелотти и обладает опытом ведения команды на высоком уровне.

В случае необходимости перехода, его назначение могло бы стать менее болезненным для клуба благодаря знанию состава и внутренней структуры. Пока Алонсо остаётся у руля, но каждая игра превращается в экзамен.

