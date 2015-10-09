Три человека помешали Пересу уволить Алонсо из "Реала"

Ситуация Хаби Алонсо в мадридском "Реале" остаётся крайне нестабильной. Несмотря на контракт до 2028 года и успешное начало сезона, команда пока не впечатляет, а некоторые футболисты показывают игру, далёкую от своей лучшей формы. За последние месяцы "Реал" потерял важные очки в Ла Лиге и теперь отстаёт от "Барселоны" на четыре пункта, передают Vesti.kz.

Поражение от "Сельты" стало критическим

"В день матча с "Сельтой", если бы три человека не остановили президента "сливочных" Флорентино Переса, он бы уволил Алонсо в тот же момент", — отметил журналист Альберто Перейро на Radioestadio. Поражение стало практически унижением на "Сантьяго Бернабеу", особенно на фоне низкой активности некоторых игроков на поле, - пишет DefensaCentral.

Необходимость улучшений

Главная цель приглашения Алонсо — повышение тактического уровня команды и эффективная работа с составом из звёздных игроков. Несмотря на удачное начало, последние недели показали спад, что вызывает тревогу в клубе. В то же время, эксперты отмечают, что ответственность за нынешнюю ситуацию несут не только тренер, но и игроки, проявляющие недостаток интенсивности и настроя.

Арбелоа готов к переменам

В случае увольнения Алонсо главным кандидатом на пост главного тренера считается Альваро Арбелоа, который уже обозначил своё видение изменений в составе. Особое внимание он собирается уделить Джуду Беллингему и Арде Гюлеру — один из лидеров может потерять место в стартовом составе в зависимости от текущей формы.

Ближайшие матчи станут решающими для Алонсо. В случае неудачи руководство "Реала" может поставить во главе команды Арбелоа.

