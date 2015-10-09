Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Три человека помешали Пересу уволить Алонсо из "Реала"

Ситуация Хаби Алонсо в мадридском "Реале" остаётся крайне нестабильной. Несмотря на контракт до 2028 года и успешное начало сезона, команда пока не впечатляет, а некоторые футболисты показывают игру, далёкую от своей лучшей формы. За последние месяцы "Реал" потерял важные очки в Ла Лиге и теперь отстаёт от "Барселоны" на четыре пункта, передают Vesti.kz.

Поражение от "Сельты" стало критическим

"В день матча с "Сельтой", если бы три человека не остановили президента "сливочных" Флорентино Переса, он бы уволил Алонсо в тот же момент", — отметил журналист Альберто Перейро на Radioestadio. Поражение стало практически унижением на "Сантьяго Бернабеу", особенно на фоне низкой активности некоторых игроков на поле, - пишет DefensaCentral.

Необходимость улучшений

Главная цель приглашения Алонсо — повышение тактического уровня команды и эффективная работа с составом из звёздных игроков. Несмотря на удачное начало, последние недели показали спад, что вызывает тревогу в клубе. В то же время, эксперты отмечают, что ответственность за нынешнюю ситуацию несут не только тренер, но и игроки, проявляющие недостаток интенсивности и настроя.


Арбелоа готов к переменам

В случае увольнения Алонсо главным кандидатом на пост главного тренера считается Альваро Арбелоа, который уже обозначил своё видение изменений в составе. Особое внимание он собирается уделить Джуду Беллингему и Арде Гюлеру — один из лидеров может потерять место в стартовом составе в зависимости от текущей формы.

Ближайшие матчи станут решающими для Алонсо. В случае неудачи руководство "Реала" может поставить во главе команды Арбелоа.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Живи спортом!