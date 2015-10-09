Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:23
 

"Барселона" отвергла 65 миллионов от ПСЖ и разбила мечту Луиса Энрике

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" отвергла 65 миллионов от ПСЖ и разбила мечту Луиса Энрике Луис Энрике. ©Depositphotos/canno73

Рынок снова проявил интерес к Феррану Торресу. Из Парижа поступило предложение: 50 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. За трансфером стоит Луис Энрике, который считает, что игрок идеально впишется в ПСЖ. Однако "Барселона" ответила быстро и однозначно — Торрес остаётся в клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

Рынок снова проявил интерес к Феррану Торресу. Из Парижа поступило предложение: 50 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. За трансфером стоит Луис Энрике, который считает, что игрок идеально впишется в ПСЖ. Однако "Барселона" ответила быстро и однозначно — Торрес остаётся в клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флик блокирует уход

Ханси Флик сразу дал понять руководству: Ферран неприкосновенен. Немецкий тренер считает его ключевым игроком проекта и ценит тактическую дисциплину, универсальность на поле и работу без мяча. Ферран может играть на фланге, в роли ложной девятки или рядом с центральным форвардом.


Экономическая привлекательность не важна

Предложение ПСЖ признают солидным, но обсуждать трансфер не стали. Флик уверен, что Торрес входит в свою футбольную зрелость и сможет раскрыться при регулярной игре.

Луис Энрике настаивает, но переговоров нет

ПСЖ продолжает интересоваться игроком, считая его подходящим для своей схемы. Но "Барселона" категорична: Торрес важен как на поле, так и в раздевалке, и продажа не рассматривается. Руководство и спортивный директор Деку поддерживают позицию тренера, подчеркивая значимость универсальных и преданных игроков.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 21 матч за "сине-гранатовых", забив 13 голов и отдав один ассист.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Лейпциг   •   Регулярный чемпионат, мужчины
20 декабря 22:30   •   не начат
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
(Лейпциг)
- : -
Байер
Байер
(Леверкузен)
Кто победит в основное время?
РБ Лейпциг
Ничья
Байер
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!