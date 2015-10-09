"Барселона" отвергла 65 миллионов от ПСЖ и разбила мечту Луиса Энрике

Рынок снова проявил интерес к Феррану Торресу. Из Парижа поступило предложение: 50 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. За трансфером стоит Луис Энрике, который считает, что игрок идеально впишется в ПСЖ. Однако "Барселона" ответила быстро и однозначно — Торрес остаётся в клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Флик блокирует уход

Ханси Флик сразу дал понять руководству: Ферран неприкосновенен. Немецкий тренер считает его ключевым игроком проекта и ценит тактическую дисциплину, универсальность на поле и работу без мяча. Ферран может играть на фланге, в роли ложной девятки или рядом с центральным форвардом.

Экономическая привлекательность не важна

Предложение ПСЖ признают солидным, но обсуждать трансфер не стали. Флик уверен, что Торрес входит в свою футбольную зрелость и сможет раскрыться при регулярной игре.

Луис Энрике настаивает, но переговоров нет

ПСЖ продолжает интересоваться игроком, считая его подходящим для своей схемы. Но "Барселона" категорична: Торрес важен как на поле, так и в раздевалке, и продажа не рассматривается. Руководство и спортивный директор Деку поддерживают позицию тренера, подчеркивая значимость универсальных и преданных игроков.

В нынешнем сезоне Торрес провёл 21 матч за "сине-гранатовых", забив 13 голов и отдав один ассист.

