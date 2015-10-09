Флик вынуждает 18-летнего таланта покинуть "Барселону"

За чуть более чем год ситуация для 18-летнего полузащитника "Барселоны" Марка Берналя кардинально изменилась. После серьёзной травмы колена, из-за которой он больше года находился вдали от поля, молодой игрок пока не полностью восстановился. Кроме того, он получает минимальное игровое время, передают Vesti.kz.

Минимум шансов от Флика

Как пишет El Nacional, Берналь выходил в стартовом составе всего дважды и ещё ни разу не сыграл полный матч. В игре против "Гвадалахары" у него была отличная возможность набрать игровой ритм, однако немецкий тренер Ханс-Дитер Флик заменил его уже в перерыве. Такое решение вызвало вопросы у болельщиков, хотя у игрока на тот момент уже была жёлтая карточка.

Потеря доверия тренера

Несмотря на то, что Флик дал Берналю сыграть в основном составе и использовал его в своих схемах, сейчас тренер, похоже, не видит хавбека в планах команды. Даже при нехватке игроков в центре поля Флик предпочитал отдавать игровое время Эрику Гарсии или Марку Касадо, а не молодому испанцу.

Возможная аренда в январе

Как сообщает газета Sport, оптимальным решением для Берналя может стать временный уход в другой клуб. Там он сможет регулярно играть, набираться опыта и восстанавливать форму, чтобы вернуться в "Барселону" сильнее и готовым к новым вызовам.

