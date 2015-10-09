Флик выдвинул ультиматум "Барселоне" и может покинуть клуб

"Барселона" планирует заранее продлить контракт с главным тренером немцем Хансом-Дитером Фликом, однако немецкий специалист готов пойти на это только при выполнении двух условий, передают Vesti.kz.

В "Барсе" сделали ставку на Флика и уже начали переговоры о продлении

Несмотря на непростой старт сезона, команда постепенно набрала ход и уверенно возглавляет таблицу Ла Лиги. В Каталонии Флик пользуется серьезным доверием и поддержкой.

В клубе это прекрасно понимают и считают, что на данный момент более подходящей кандидатуры на пост наставника просто нет.

Как сообщает Sport, "Барселона" уже сделала первые шаги к продлению соглашения с Фликом, чей нынешний контракт рассчитан до 2027 года. Формальной спешки нет, но руководство не хочет дотягивать до последнего и рисковать ситуацией, когда тренер войдет в заключительный год договора без ясных перспектив.

Сам Флик не против остаться в Каталонии – ему комфортно в клубе, он доволен условиями работы и атмосферой. Однако продление возможно лишь при соблюдении двух принципиальных требований.

Как звучат требования Флика?

Во-первых, немец не намерен связывать себя долгосрочным контрактом. Он предпочитает двигаться шаг за шагом и оценивать свое будущее после каждого сезона. Именно поэтому речь идет максимум об одном дополнительном годе.

Вторая и куда более важная часть – спортивные гарантии. Флик недоволен тем, насколько скромными были трансферные кампании с момента его прихода, и рассчитывает, что следующим летом состав будет серьезно усилен.

У тренера есть два приоритетных запроса: качественный центральный защитник и новый нападающий, так как клубу предстоит думать о замене Роберта Левандовски.

Стоит отметить, что Ханси Флик возглавил "Барселону" 29 мая 2024 года и уже в своём первом сезоне (2024/2025) добился с клубом выдающихся результатов. Под его руководством каталонцы оформили впечатляющий требл, выиграв чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Команда не просто вернула себе лидерство в национальных турнирах, но и вновь стала доминирующей силой в Испании.

"Барселона" Флика уверенно выглядела в ключевых матчах, включая победы в "эль класико", а сам тренер сумел органично встроить в основу молодых игроков, сформировав яркую, динамичную и атакующую модель игры.

Высокие достижения в Каталонии лишь дополнили и без того внушительное резюме немецкого специалиста. Ранее Флик вошёл в историю, приведя "Баварию" к легендарному секступлу в 2020 году, выиграв за один сезон все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов и Бундеслигу.

Также сообщалось, что Флик поймал человека, который передавал сведения о внутренних процессах "Барселоны", и теперь уже известно, какие меры он намерен предпринять.

