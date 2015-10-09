Флик поймал "крота" в раздевалке "Барселоны": озвучены последствия

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик нашёл человека, который сливал информацию о внутренних делах каталонской команды. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро, передают Vesti.kz.

По сведениям источника, это произошло вечером 16 декабря прямо в раздевалке "Барселоны". Человек, который выносил всю информацию в открытый доступ, пойман. Вероятно, в клубе он больше работать не будет.

После 17 матчей "Барселона" лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе 43 набранных балла. Вторым с отставанием в четыре очка идёт мадридский "Реал".

