Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 13:55
 

Флик поймал "крота" в раздевалке "Барселоны": озвучены последствия

  Комментарии

Поделиться
Флик поймал "крота" в раздевалке "Барселоны": озвучены последствия ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик нашёл человека, который сливал информацию о внутренних делах каталонской команды. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик нашёл человека, который сливал информацию о внутренних делах каталонской команды. Об этом сообщает журналист Виктор Наварро, передают Vesti.kz.

По сведениям источника, это произошло вечером 16 декабря прямо в раздевалке "Барселоны". Человек, который выносил всю информацию в открытый доступ, пойман. Вероятно, в клубе он больше работать не будет.

После 17 матчей "Барселона" лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе 43 набранных балла. Вторым с отставанием в четыре очка идёт мадридский "Реал".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!