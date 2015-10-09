Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Легионер КПЛ за 90 миллионов покинул Казахстан и выбрал новый клуб

Экс-полузащитник шымкентского "Ордабасы" Дарио Чанаджия продолжит карьеру в Хорватии, где официально представлен в составе "Младост Ждралови", передают Vesti.kz.

Возвращение на родину

Для футболиста этот переход имеет особое значение — именно в "Младост Ждралови" он делал первые шаги в профессиональном футболе.

В заявлении клуба подчёркивается богатый послужной список полузащитника: чемпион Хорватии и двукратный обладатель Кубка страны в составе "Риеки", чемпион и обладатель Кубка Словении с "Олимпией", а также бывший игрок молодёжной сборной Хорватии. В "Младост Ждралови" рассчитывают, что опыт и лидерские качества Чанаджии усилят центр поля команды и помогут ей в борьбе за высокие цели.


Период в КПЛ

В сезоне-2025 казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Чанаджия защищал цвета "Ордабасы". За шымкентский клуб он провёл 16 матчей и отметился одним забитым мячом. По итогам чемпионата команда завершила сезон на седьмой позиции.

На данный момент хорват оценивается в 200 тысяч евро (около 90 миллионов тенге).

Новый вызов на родине

"Младост Ждралови" выступает в третьем дивизионе чемпионата Хорватии и на данный момент лидирует в турнирной таблице, продолжая борьбу за повышение в классе.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

