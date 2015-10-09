Легионер КПЛ за 90 миллионов покинул Казахстан и выбрал новый клуб

Экс-полузащитник шымкентского "Ордабасы" Дарио Чанаджия продолжит карьеру в Хорватии, где официально представлен в составе "Младост Ждралови", передают Vesti.kz.

Возвращение на родину

Для футболиста этот переход имеет особое значение — именно в "Младост Ждралови" он делал первые шаги в профессиональном футболе.

В заявлении клуба подчёркивается богатый послужной список полузащитника: чемпион Хорватии и двукратный обладатель Кубка страны в составе "Риеки", чемпион и обладатель Кубка Словении с "Олимпией", а также бывший игрок молодёжной сборной Хорватии. В "Младост Ждралови" рассчитывают, что опыт и лидерские качества Чанаджии усилят центр поля команды и помогут ей в борьбе за высокие цели.

Период в КПЛ

В сезоне-2025 казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Чанаджия защищал цвета "Ордабасы". За шымкентский клуб он провёл 16 матчей и отметился одним забитым мячом. По итогам чемпионата команда завершила сезон на седьмой позиции.

На данный момент хорват оценивается в 200 тысяч евро (около 90 миллионов тенге).

Новый вызов на родине

"Младост Ждралови" выступает в третьем дивизионе чемпионата Хорватии и на данный момент лидирует в турнирной таблице, продолжая борьбу за повышение в классе.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!