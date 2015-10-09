Бразильский нападающий отказался от "Реала" и выбрал Саудовскую Аравию

Экс-футболист английского "Ливерпуля", бразильский нападающий Роберто Фирмино высказался о предложении "Реала" продолжить карьеру в Мадриде, передают Vesti.kz.

По словам 34-летнего футболиста, "королевский клуб" дважды предлагал ему контракт, однако бразилец не заинтересовался предложением "сливочных".

"Реал" Мадрид действительно проявлял интерес. Но сыграло роль множество факторов. Это был не первый вариант. Затем появился "Аль-Ахли", и мне пришлось задуматься, подождать или уйти. Думаю, я принял правильное решение. Я дважды отказывался от предложений мадридского "Реала": один раз, когда я направлялся в Ливерпуль, а другой раз — перед поездкой в ​​Саудовскую Аравию", — цитирует слова Фирмино The Touchline.

Напомним, минувшим летом нападающий перебрался из саудовского "Аль-Ахли" в катарский "Аль-Садд" за 7 миллионов евро. Однако интерес мадридцев был двумя годами ранее - когда Фирмино покидал "Ливерпуль". Тем не менее форвард предпочёл трансфер в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне он провёл 13 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

