Испания
Сегодня 17:52
 

У Алонсо осталось только два способа удержаться в "Реале": подробности

  Комментарии

У Алонсо осталось только два способа удержаться в "Реале": подробности ©x.com/realmadrid

Будущее Хаби Алонсо в мадридском "Реале" по-прежнему остаётся под вопросом, передают Vesti.kz

По сути, как пишет Defensa Сentral, у Алонсо есть два сценария, которые могут спасти его положение. Первый и самый очевидный – выиграть Суперкубок. Завоевание первого трофея сезона стало бы весомым аргументом в его пользу и позволило бы заметно укрепить позиции.

Второй вариант – уступить, но показать убедительную, яркую игру, особенно если финал сложится против "Барселоны". В Мадриде готовы смотреть не только на результат, но и на качество футбола.

Пока же руководство недовольно тем, что с момента прихода Алонсо команда не продемонстрировала заметного игрового прогресса. Даже на фоне побед нет ощущения, что "Реал" стал сильнее или стабильнее.


Анчелотти решил вернуться в Европу после увольнения в Бразилии

Напомним, что Алонсо защищал цвета мадридского "Реала" в качестве футболиста с 2009 по 2014 год, а спустя годы вернулся в клуб уже в роли главного тренера.

Официально он возглавил "сливочных" в июне этого года, сменив на посту итальянца Карло Анчелотти. На данный момент "Реал" идёт вторым в чемпионате Испании, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка.

Ближайшее испытание для мадридской команды – матч против "Севильи". Встреча состоится 20 декабря и пройдёт в рамках 17-го тура Ла Лиги. 

Ранее сообщалось, что Алонсо заранее начал готовиться к возможному уходу из "Реала" и принял неожиданное решение.

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

