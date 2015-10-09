У Алонсо осталось только два способа удержаться в "Реале": подробности

Будущее Хаби Алонсо в мадридском "Реале" по-прежнему остаётся под вопросом, передают Vesti.kz.

По сути, как пишет Defensa Сentral, у Алонсо есть два сценария, которые могут спасти его положение. Первый и самый очевидный – выиграть Суперкубок. Завоевание первого трофея сезона стало бы весомым аргументом в его пользу и позволило бы заметно укрепить позиции.

Второй вариант – уступить, но показать убедительную, яркую игру, особенно если финал сложится против "Барселоны". В Мадриде готовы смотреть не только на результат, но и на качество футбола.

Пока же руководство недовольно тем, что с момента прихода Алонсо команда не продемонстрировала заметного игрового прогресса. Даже на фоне побед нет ощущения, что "Реал" стал сильнее или стабильнее.

Напомним, что Алонсо защищал цвета мадридского "Реала" в качестве футболиста с 2009 по 2014 год, а спустя годы вернулся в клуб уже в роли главного тренера.

Официально он возглавил "сливочных" в июне этого года, сменив на посту итальянца Карло Анчелотти. На данный момент "Реал" идёт вторым в чемпионате Испании, уступая лидирующей "Барселоне" четыре очка.

Ближайшее испытание для мадридской команды – матч против "Севильи". Встреча состоится 20 декабря и пройдёт в рамках 17-го тура Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Алонсо заранее начал готовиться к возможному уходу из "Реала" и принял неожиданное решение.

