Анчелотти решил вернуться в Европу после увольнения в Бразилии

Стали известны планы итальянского специалиста Давиде Анчелотти после ухода из бразильского "Ботафого", передают Vesti.kz.

Напомним, накануне стало известно, что сын легендарного тренера - Карло Анчелотти - покинул команду, которую возглавил лишь пять месяцев назад.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Давиде намерен вернуться в Европу для продолжения карьеры. Как сообщает источник, несколько клубов Старого Света интересуются 36-летним специалистом.

Тем не менее приоритетом Анчелотти-младшего остаётся работа в тренерском штабе своего отца, который возглавляет сборную Бразилии. Итальянцы намерены продолжить решающую стадию подготовки "селесао" к чемпионату мира-2026, который летом следующего года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

🚨🇮🇹 After leaving Botafogo job, Davide Ancelotti attracts interest in Europe for 2026.



He’s gonna work closely with his father Carlo to prepare the World Cup 2026 with Brazil while preparing his next chapter. pic.twitter.com/00wFw04Iu0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025

Кто такой Давиде Анчелотти

На протяжении многих лет Давиде Анчелотти работал бок о бок с отцом, постепенно накапливая опыт в тренерских штабах ведущих европейских клубов.

Он начал карьеру в ПСЖ, затем продолжил работу в "Баварии" и "Наполи", а позже стал частью команды мадридского "Реала", где выполнял обязанности ассистента и отвечал за физическую подготовку игроков.

Во всех этих клубах Давиде был важной частью штаба, но не занимал должность главного тренера. Он сопровождал отца даже в "Эвертоне", аккумулируя опыт, прежде чем решиться на самостоятельную карьеру в роли главного тренера.

Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!