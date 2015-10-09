Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Анчелотти решил вернуться в Европу после увольнения в Бразилии

Стали известны планы итальянского специалиста Давиде Анчелотти после ухода из бразильского "Ботафого", передают Vesti.kz.

Напомним, накануне стало известно, что сын легендарного тренера - Карло Анчелотти - покинул команду, которую возглавил лишь пять месяцев назад.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Давиде намерен вернуться в Европу для продолжения карьеры. Как сообщает источник, несколько клубов Старого Света интересуются 36-летним специалистом.

Тем не менее приоритетом Анчелотти-младшего остаётся работа в тренерском штабе своего отца, который возглавляет сборную Бразилии. Итальянцы намерены продолжить решающую стадию подготовки "селесао" к чемпионату мира-2026, который летом следующего года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Кто такой Давиде Анчелотти

На протяжении многих лет Давиде Анчелотти работал бок о бок с отцом, постепенно накапливая опыт в тренерских штабах ведущих европейских клубов.

Он начал карьеру в ПСЖ, затем продолжил работу в "Баварии" и "Наполи", а позже стал частью команды мадридского "Реала", где выполнял обязанности ассистента и отвечал за физическую подготовку игроков.

Во всех этих клубах Давиде был важной частью штаба, но не занимал должность главного тренера. Он сопровождал отца даже в "Эвертоне", аккумулируя опыт, прежде чем решиться на самостоятельную карьеру в роли главного тренера.

Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии

