Мировой футбол
Сегодня 15:55
 

Анчелотти остался без работы: его хватило на 5 месяцев

Итальянский специалист Давиде Анчелотти официально покинул пост главного тренера "Ботафого" спустя всего пять месяцев после назначения, передают Vesti.kz

36-летний наставник возглавил команду летом 2025 года, однако проект так и не получил продолжения. По итогам сезона "Ботафого" финишировал на шестом месте в чемпионате Бразилии, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить тренерский штаб.

Вместе с Анчелотти клуб покинули и его ближайшие помощники: тренер по физподготовке Лука Гуэрра, а также ассистенты Луис Тевенет и Эндрю Манган. Теперь "Ботафого" начинает очередной этап перестройки уже с новым штабом.

В официальном заявлении клуб поблагодарил Анчелотти за проделанную работу, отметив его профессионализм и отношение к делу, и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Для Давиде Анчелотти - это был самостоятельный опыт работы главным тренером после долгих лет в тени своего отца, Карло Анчелотти. Однако бразильская глава его карьеры закрылась быстрее, чем ожидалось.

Как Давиде готовился к самостоятельной работе?

Стоит отметить, что на протяжении многих лет Анчелотти-младший шел рядом с отцом, последовательно входя в его тренерские штабы в ведущих европейских клубах.

Давиде начинал работу в ПСЖ, затем продолжил карьеру в "Баварии" и "Наполи", а позже трудился в мадридском "Реале", где выполнял роль ассистента и отвечал в том числе за физическую подготовку команды.

Во всех этих клубах он был важной частью тренерского штаба, однако не занимал позицию главного тренера. Давиде сопровождал отца и в "Эвертоне", накапливая опыт, прежде чем решиться на самостоятельный шаг и начать карьеру в качестве главного тренера.

А в 2023 году он уже находился в шорт-листе французского "Реймса", однако тогда сделка не состоялась.

Анчелотти призвал звезду "Реала" сменить клуб после решений Алонсо

В отличие от сына, Карло Анчелотти остается у руля сборной Бразилии, как минимум до 2030 года, детали его нового контракта уже известны.

