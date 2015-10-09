Анчелотти призвал звезду "Реала" сменить клуб после решений Алонсо

Бывший тренер "Реала" и нынешний наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти снова посоветовал вингеру Родриго Гоэсу покинуть мадридский клуб, если за рулём команды останется Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Родриго остаётся "в тени" Алонсо

По мнению итальянского специалиста, оставаясь запасным, игрок рискует пропустить чемпионат мира-2026.

С начала сезона Родриго оказался на вторых ролях: сначала его игровое время сократилась после прихода аргентинца Франко Мастантуоно, который забрал часть активности на фланге, а затем тренер сделал ставку на систему с двумя форвардами, где места для француза Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора практически нет. Гоэс оказался между схемами и иерархиями, не получая стабильного времени на поле.

Всплеск против "Манчестер Сити" не изменил статус

На поле Родриго всё же доказал, на что способен. В матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" он провёл впечатляющую игру и забил решающий гол, хотя "Реал" уступил 1:2. Форвард постоянно создавал угрозы и активно атаковал свободные зоны. Тем не менее, даже такой яркий матч не изменил его положение в команде.

Возможные варианты и будущее

Анчелотти, по данным Don Balon, подчёркивает, что Родриго нужен постоянный статус и лидерство на поле. Поэтому он рекомендует рассмотреть вариант ухода из клуба, если Алонсо останется. Среди потенциальных направлений — французский "Пари Сен-Жермен", где бразилец сможет стать ключевой фигурой в атаке, а также клубы из английской Премьер-лиги, готовые серьёзно инвестировать в игрока.

Контракт Родриго с "Реалом" действует до июня 2028 года. Бразилец хочет продолжать прогрессировать в Мадриде, но понимает, что время и шанс на чемпионат мира может быть упущен.

Стоит отметить, что ранее Анчелотти уже советовал Гоэсу покинуть клуб. Однако теперь, в связи с непростой ситуацией Алонсо у руля "сливочных", он подчеркнул, что будущее баскского специалиста может определить пребывание вингера в команде.

