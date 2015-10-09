Анчелотти подписал рекордный контракт с топ-сборной: подробности

Карло Анчелотти продолжит возглавлять сборную Бразилии до 2030 года, передают Vesti.kz.

Изначально планировалось, что тренер будет заниматься только подготовкой команды к чемпионату мира-2026. Однако, как стало известно, тренер принял решение продолжить свою работу в Бразилии.

Как пишет издание AS, несмотря на то, что Анчелотти возглавил сборную Бразилии с прицелом на победу на следующем мировом первенстве, федерация CBF решила закрепить его статус в своей команде на долгие годы.

Итальянский специалист подпишет новый контракт, который будет действовать до 2030 года, и получит статус самого высокооплачиваемого тренера в мире, зарабатывая около 840 000 евро в месяц.

Напомним, что Карло Анчелотти дважды возглавлял мадридский "Реал" – с 2013 по 2015 и с 2021 по 2025 год. За это время он выиграл с клубом три Лиги чемпионов (2014, 2022, 2024), две Ла Лиги, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В конце мая итальянский специалист стал главным тренером сборной Бразилии. Вместо него "Реал" возглавил Хаби Алонсо.

