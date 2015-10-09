Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Анчелотти подписал рекордный контракт с топ-сборной: подробности

©x.com/realmadrid

Карло Анчелотти продолжит возглавлять сборную Бразилии до 2030 года, передают Vesti.kz

Изначально планировалось, что тренер будет заниматься только подготовкой команды к чемпионату мира-2026. Однако, как стало известно, тренер принял решение продолжить свою работу в Бразилии.

Как пишет издание AS, несмотря на то, что Анчелотти возглавил сборную Бразилии с прицелом на победу на следующем мировом первенстве, федерация CBF решила закрепить его статус в своей команде на долгие годы. 

Итальянский специалист подпишет новый контракт, который будет действовать до 2030 года, и получит статус самого высокооплачиваемого тренера в мире, зарабатывая около 840 000 евро в месяц.

Лидер отказался играть за "Реал" и вступил в конфликт с Алонсо

Напомним, что Карло Анчелотти дважды возглавлял мадридский  "Реал" – с 2013 по 2015 и с 2021 по 2025 год. За это время он выиграл с клубом три Лиги чемпионов (2014, 2022, 2024), две Ла Лиги, два Кубка Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В конце мая итальянский специалист стал главным тренером сборной Бразилии. Вместо него "Реал" возглавил Хаби Алонсо.

Тем временем стало известно, после какого матча Алонсо рискует потерять свою должность в "Реале", подробности - по ссылке.

