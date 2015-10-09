Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 21:22
 

Хаби Алонсо узнал, после какого матча его могут уволить из "Реала"

Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Стало известно, когда мадридский "Реал" может решить судьбу главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Стало известно, когда мадридский "Реал" может решить судьбу главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Как сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Хосе Санчеса, "Реал" уволит Алонсо, если "сливочные" не обыграют "Алавес" в это воскресенье. Матч "Алавес" - "Реал" состоится в рамках 16-го тура Ла Лиги на стадионе "Мендисорроса".

"Реал" с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" располагается на 11-й строчке, имея в активе 18 очков.

Отметим, что "Реал" оказался в кризисной серии и впервые с весны потерпел два поражения подряд.

Команда Хаби Алонсо уступила "Манчестер Сити" в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:2. Накануне, 7 декабря, мадридцы неожиданно проиграли "Сельте" со счётом 0:2.

Последний раз такая неудачная серия случалась в апреле 2025 года, когда "сливочные" уступили "Валенсии" (1:2) и "Арсеналу" (0:3).

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес решил судьбу Винисиуса в "Реале", а Килиан Мбаппе нашёл замену звёздному игроку мадридского клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Живи спортом!