Мбаппе нашёл замену звёздному игроку "Реала"

В "Реале" назревает внутренняя конкуренция: Килиан Мбаппе ставит Арду Гюлера выше Джуда Беллингема, передают Vesti.kz.

Беллингем переживает непростой период

По информации Don Balon, Килиан Мбаппе, уже ставший авторитетной фигурой в команде, считает, что Джуд Беллингем переживает непростой период. Травма, из-за которой он пропустил несколько недель, оставила последствия для его темпа, резкости и способности решать исходы матчей — качеств, которые сделали его символом нового проекта.

Хотя Хаби Алонсо старается защитить Беллингема и распределять игровое время, медийное давление и вес имени делают почти невозможным вывод английского полузащитника из стартового состава. Тем не менее, Мбаппе уверен: в данный момент присутствие Беллингема "приносит больше минусов, чем плюсов" в системе, где требуется максимальная точность.

Арда Гюлер пользуется шансом

Пока Беллингем ищет форму, Арда Гюлер использует каждую возможность. Его быстрый и яркий футбол, способность находить связь с нападающими и действовать в унисон с Мбаппе привлекли внимание в раздевалке, включая других лидеров. Гюлер уже не просто перспективный игрок — он реальная альтернатива, и меритократия в "Реале" начинает брать верх.

Мбаппе определяет приоритеты команды

Мбаппе ясно дал понять: если команда хочет действовать на максимуме, турок должен получать больше игрового времени, по крайней мере, пока Беллингем не вернёт свою доминирующую форму. Впервые с момента прихода в клуб Беллингем может столкнуться с серьёзными пропусками в стартовом составе.

Француз не ищет скандалов — он ищет эффективность. На данный момент для него Арда Гюлер приносит больше пользы команде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!