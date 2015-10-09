Перес решил судьбу Винисиуса в "Реале"

Будущее Винисиуса в "Реале" остаётся под вопросом. Бразилец отказался продлевать контракт, пока Хаби Алонсо остаётся главным тренером клуба. Кроме того, токсичная атмосфера и проблемное поведение игрока внутри команды вызывают недовольство руководства, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, Флорентино Перес решил выставить Винисиуса на трансфер, чтобы оценить возможную выгоду от его продажи. Президент "Реала" устал от скандальных ситуаций с футболистом, а также отмечает, что Винисиус не вернул свою лучшую форму после того, как едва не выиграл "Золотой мяч".

Матч с "Манчестер Сити" как переломный момент

Последний матч Винисиуса против "Манчестер Сити" стал решающим. Бразилец был ключевым форвардом в атаке, учитывая, что Килиан Мбаппе остался в запасе из-за проблем с физическим состоянием, однако игрок не смог проявить себя и был освистан с трибун "Сантьяго Бернабеу" за ошибки.

Флорентино Перес, видя разочарование болельщиков и отсутствие результата на поле, решил выставить Винисиуса на трансфер. Президент готов обсуждать продление, но не согласен на завышенные требования агента игрока, особенно если футболист не демонстрирует высокий уровень на поле.

Возможные сценарии развития событий

Таким образом, Винисиус находится на грани ухода. Бразилец уже заявил, что не продлит контракт, пока Алонсо остаётся тренером. Возможны два сценария:

- покинуть "Реал" следующим летом, в 2026 году;

- дождаться окончания контракта и уйти как свободный агент в 2027 году.

На данный момент клуб рассматривает предложения и готов к трансферу, если не удастся договориться о продлении контракта.

