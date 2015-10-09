Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:40
 

Лидер отказался играть за "Реал" и вступил в конфликт с Алонсо

  Комментарии

Лидер отказался играть за "Реал" и вступил в конфликт с Алонсо ©ФК "Реал" Мадрид

После поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в раздевалке "Реала" произошел жёсткий разговор между Федерико Вальверде и главным тренером Хаби Алонсо, передают Vesti.kz

Звезда "Реала" категорически отказалась играть в обороне

По информации Don Balon, сразу после матча уругваец подошёл к тренеру и максимально откровенно заявил, что больше не хочет играть правого защитника.

Вальверде вышел на этой позиции вынужденно – из-за травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда. Но эксперимент обернулся полным провалом.

На его фланге играл один из самых взрывных футболистов "Сити" – Жереми Доку, который раз за разом прорывал оборону и оставлял Вальверде без шансов.

Для игрока, чья естественная роль – в центре поля, такая нагрузка стала непосильной.

"Эксперимент" сорвался

В раздевалке Вальверде прямо сказал Алонсо, что не хочет повторения этого опыта, что не чувствует себя комфортно в роли защитника и уверен, что на фланге есть футболисты, которые справились бы лучше – например, Рауль Асенсио.

Показательно, что даже Асенсио, сыгравший неудачно в центре обороны, по мнению Вальверде, был бы более подходящим вариантом на бровке против такого дриблера, как Доку.

Этот разговор стал важным сигналом для штаба: использование Вальверде в обороне привело к серьёзным провалам на фланге, и в решающих матчах "Реал" больше не может позволять себе подобные эксперименты.


Модрич призвал таланта "Реала" перейти в "Милан"

Напомним, что "Реал" уступил "Манчестер Сити" со счётом 1:2, впервые в текущем сезоне Лиги чемпионов проиграв на своём поле.

После поражения команда Хаби Алонсо остаётся на седьмом месте общей таблицы турнира, набрав 12 очков. Следующий матч у "Реала" – домашняя встреча против "Монако", которая состоится 20 января на "Сантьяго Бернабеу".

Добавим, что действующим обладателем трофея является ПСЖ, разгромивший "Интер" в прошлогоднем финале со счётом 5:0.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

