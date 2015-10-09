Лидер отказался играть за "Реал" и вступил в конфликт с Алонсо

После поражения от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в раздевалке "Реала" произошел жёсткий разговор между Федерико Вальверде и главным тренером Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

Звезда "Реала" категорически отказалась играть в обороне

По информации Don Balon, сразу после матча уругваец подошёл к тренеру и максимально откровенно заявил, что больше не хочет играть правого защитника.

Вальверде вышел на этой позиции вынужденно – из-за травм Дани Карвахаля и Трента Александера-Арнольда. Но эксперимент обернулся полным провалом.

На его фланге играл один из самых взрывных футболистов "Сити" – Жереми Доку, который раз за разом прорывал оборону и оставлял Вальверде без шансов.

Для игрока, чья естественная роль – в центре поля, такая нагрузка стала непосильной.

"Эксперимент" сорвался

В раздевалке Вальверде прямо сказал Алонсо, что не хочет повторения этого опыта, что не чувствует себя комфортно в роли защитника и уверен, что на фланге есть футболисты, которые справились бы лучше – например, Рауль Асенсио.

Показательно, что даже Асенсио, сыгравший неудачно в центре обороны, по мнению Вальверде, был бы более подходящим вариантом на бровке против такого дриблера, как Доку.

Этот разговор стал важным сигналом для штаба: использование Вальверде в обороне привело к серьёзным провалам на фланге, и в решающих матчах "Реал" больше не может позволять себе подобные эксперименты.

Модрич призвал таланта "Реала" перейти в "Милан"

Напомним, что "Реал" уступил "Манчестер Сити" со счётом 1:2, впервые в текущем сезоне Лиги чемпионов проиграв на своём поле.

После поражения команда Хаби Алонсо остаётся на седьмом месте общей таблицы турнира, набрав 12 очков. Следующий матч у "Реала" – домашняя встреча против "Монако", которая состоится 20 января на "Сантьяго Бернабеу".

Добавим, что действующим обладателем трофея является ПСЖ, разгромивший "Интер" в прошлогоднем финале со счётом 5:0.

