Модрич призвал таланта "Реала" перейти в "Милан"

Испанский полузащитник Дани Себальос может покинуть мадридский "Реал" и продолжить карьеру в итальянском "Милане", передают Vesti.kz.

Модрич рекомендует бывшему одноклубнику в Италию

Как сообщает El-balad, легендарный хорватский хавбек Лука Модрич призывает 29-летнего футболиста перебраться в стан "россонери", уверяя, что жизнь в Италии будет для него лучше, чем в Испании. Себальос, в свою очередь, всерьёз задумывается о смене клуба и рассматривает "Милан" как отличную возможность перезапустить карьеру и вернуть себе прежнюю форму.

Сам Модрич этим летом 40-летний хорват покинул "Реал" в статусе свободного агента и стал одной из главных фигур миланского клуба.

Патовая ситуация Себальоса в "Реале"

По данным источников, Себальосу всё труднее находить себе место в мадридской команде. Под руководством Хаби Алонсо полузащитник получает минимальное игровое время и фактически является игроком ротации. Для футболиста, который сильно зависит от ритма и уверенности, такие условия становятся критичными.

Именно поэтому для него всё более привлекательной выглядит перспектива перейти в клуб, где он сможет стать важной частью проекта.

Почему "Милан" кажется идеальным вариантом

Себальос видит в "россонери" не только шанс играть чаще, но и возможность работать в более спокойной, терпеливой среде Серии A. Размышляя о будущем, он вдохновляется опытом Модрича: спокойная жизнь, стабильная конкуренция и уважительное отношение к ветеранам подчёркивают преимущества переезда в Италию.

В текущем сезоне испанский хавбек провёл 13 матчей за "сливочных". Его контракт с "королевским клубом" действует до лета 2027 года. На данный момент полузащитник оценивается в восемь миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Барселона" готова отдать польского форварда Роберта Левандовски в обмен на таланта "Милана".

Добавим также, что Модрич помог "Милану" сотворить победный камбэк с 0:2 и вырвать лидерство в Серии А.

19-кратный чемпион из Европы решил подписать контракт с Модричем

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!