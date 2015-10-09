Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 13:32
 

Модрич призвал таланта "Реала" перейти в "Милан"

  Комментарии

Модрич призвал таланта "Реала" перейти в "Милан" Лука Модрич. ©Depositphotos/canno73

Испанский полузащитник Дани Себальос может покинуть мадридский "Реал" и продолжить карьеру в итальянском "Милане", передают Vesti.kz.

Модрич рекомендует бывшему одноклубнику в Италию

Как сообщает El-balad, легендарный хорватский хавбек Лука Модрич призывает 29-летнего футболиста перебраться в стан "россонери", уверяя, что жизнь в Италии будет для него лучше, чем в Испании. Себальос, в свою очередь, всерьёз задумывается о смене клуба и рассматривает "Милан" как отличную возможность перезапустить карьеру и вернуть себе прежнюю форму.

Сам Модрич этим летом 40-летний хорват покинул "Реал" в статусе свободного агента и стал одной из главных фигур миланского клуба.


Патовая ситуация Себальоса в "Реале"

По данным источников, Себальосу всё труднее находить себе место в мадридской команде. Под руководством Хаби Алонсо полузащитник получает минимальное игровое время и фактически является игроком ротации. Для футболиста, который сильно зависит от ритма и уверенности, такие условия становятся критичными.

Именно поэтому для него всё более привлекательной выглядит перспектива перейти в клуб, где он сможет стать важной частью проекта.

Почему "Милан" кажется идеальным вариантом

Себальос видит в "россонери" не только шанс играть чаще, но и возможность работать в более спокойной, терпеливой среде Серии A. Размышляя о будущем, он вдохновляется опытом Модрича: спокойная жизнь, стабильная конкуренция и уважительное отношение к ветеранам подчёркивают преимущества переезда в Италию.

В текущем сезоне испанский хавбек провёл 13 матчей за "сливочных". Его контракт с "королевским клубом" действует до лета 2027 года. На данный момент полузащитник оценивается в восемь миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Барселона" готова отдать польского форварда Роберта Левандовски в обмен на таланта "Милана".

Добавим также, что Модрич помог "Милану" сотворить победный камбэк с 0:2 и вырвать лидерство в Серии А.

19-кратный чемпион из Европы решил подписать контракт с Модричем

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 14 9 4 1 22-11 31
2 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
3 Интер 14 10 0 4 32-13 30
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Кремонезе 14 5 5 4 18-17 20
9 Сассуоло 14 6 2 6 19-17 20
10 Лацио 14 5 4 5 16-11 19
11 Удинезе 14 5 3 6 15-22 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17-17 16
13 Парма 14 3 5 6 10-17 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14-19 14
15 Торино 14 3 5 6 14-26 14
16 Дженоа 14 3 5 6 15-21 14
17 Лечче 14 3 4 7 10-19 13
18 Пиза 14 1 7 6 10-19 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

