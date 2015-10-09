"Барса" готова отдать Левандовски в обмен на чемпиона Франции из ПСЖ

Будущее польского форварда Роберта Левандовски в "Барселоне" становится все более неопределенным, так как его контракт с клубом истекает в конце сезона, передают Vesti.kz.

"Барселона" готова отдать ветерана за звезду "Милана"

Несмотря на то, что 37-летний Левандовски, скорее всего, не продлит соглашение с каталонским клубом, руководство "Барсы" все еще рассматривает различные варианты развития ситуации. Одним из таких вариантов стал обмен с "Миланом".

Как пишет Don Balon, итальянский клуб заинтересован в польском нападающем и готов предложить каталонцам прямой обмен Левандовски на Кристофера Нкунку.

"Милан" считает, что опыт и голевая мощь Левандовски могут помочь им вернуть чемпионство в Серии А, а сам форвард, в свою очередь, может стать ключевым элементом для усиления их атаки.

"Барса" заинтересована в Нкунку, но сделка не так проста

Нкунку был на радаре "Барселоны" еще в период его игры за "Челси". Этот универсальный и креативный игрок может быть полезен "Барсе", но в последние месяцы его форма оставляет желать лучшего.

Ему 28 лет, и он не оправдывает всех ожиданий, которые на него возлагались. С учетом этого, руководство клуба проявляет осторожность, прежде чем пойти на такой обмен, ведь отказаться от Левандовски в пользу Нкунку может быть рискованно.

Все будет зависеть от того, как "Барса" решит развивать свою трансферную политику в ближайшие месяцы, но предложение из Милана вполне реально и могло бы стать важным моментом для клуба в поисках оптимальных решений для своей атаки.

Стоит отметить, что Нкунку присоединился к "Милану" в августе этого года после выступлений в "Челси", ПСЖ и "РБ Лейпциг".

Он был признан Игроком года в Бундеслиге в сезоне 2021/2022 и лучшим бомбардиром Кубка Германии в 2022/2023. В составе "Челси" он выиграл Лигу конференций УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА.

Кроме того, он завоевал несколько титулов с "Пари Сен-Жермен", в том числе три чемпионских титула во Франции.

Напомним, что в составе "Милана" сейчас играет Лука Модрич, который ранее выступал за главного соперника "Барселоны" – "Реал Мадрид".

Модрич присоединился к итальянскому клубу летом этого года как свободный агент, подписав контракт до 2026 года с возможностью продления. Покидая "Реал", Лука ушел как самый титулованный игрок в истории клуба.

