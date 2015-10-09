Модрич помог "Милану" сотворить победный камбэк с 0:2 и вырвать лидерство в Серии А

В 14-м туре чемпионата Италии "Милан" совершил впечатляющий камбэк, обыграв "Торино" на выезде со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Олимпико Гранде Торино" и завершился победой гостей, которые уступали 0:2 уже к середине первого тайма.

Туринцы быстро создали себе комфортное преимущество: на 10-й минуте хорват Никола Влашич точно реализовал пенальти, а спустя семь минут колумбиец Дуван Сапата, воспользовавшись передачей всё того же Влашича, удвоил счёт.

Однако "Милан" сумел вернуться в игру. На 24-й минуте француз Адриен Рабьо мощным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание, а после перерыва вышедший на замену американец Кристиан Пулишич стал главным героем встречи. Вингер сравнял счёт на 67-й минуте, а затем оформил дубль на 77-й, принеся "россонери" важнейшие три очка.

Отдельно стоит отметить игру 40-летнего Луки Модрича. Легендарный хорват вновь вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, оставаясь ключевой фигурой в комбинациях "Милана" и помогая команде сохранять контроль в самые сложные моменты.

После этой победы "россонери" вернули лидерство в Серии А, набрав 31 очко в 14 матчах. "Торино" с 14 баллами остаётся на 16-й строчке таблицы.

