Италия
Сегодня 08:05
 

Модрич помог "Милану" сотворить победный камбэк с 0:2 и вырвать лидерство в Серии А

Лука Модрич (справа) и Адриен Рабьо. ©ФК "Милан"

В 14-м туре чемпионата Италии "Милан" совершил впечатляющий камбэк, обыграв "Торино" на выезде со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

В 14-м туре чемпионата Италии "Милан" совершил впечатляющий камбэк, обыграв "Торино" на выезде со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

Матч прошёл на стадионе "Олимпико Гранде Торино" и завершился победой гостей, которые уступали 0:2 уже к середине первого тайма.

Туринцы быстро создали себе комфортное преимущество: на 10-й минуте хорват Никола Влашич точно реализовал пенальти, а спустя семь минут колумбиец Дуван Сапата, воспользовавшись передачей всё того же Влашича, удвоил счёт.

Однако "Милан" сумел вернуться в игру. На 24-й минуте француз Адриен Рабьо мощным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание, а после перерыва вышедший на замену американец Кристиан Пулишич стал главным героем встречи. Вингер сравнял счёт на 67-й минуте, а затем оформил дубль на 77-й, принеся "россонери" важнейшие три очка.

Отдельно стоит отметить игру 40-летнего Луки Модрича. Легендарный хорват вновь вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, оставаясь ключевой фигурой в комбинациях "Милана" и помогая команде сохранять контроль в самые сложные моменты.

После этой победы "россонери" вернули лидерство в Серии А, набрав 31 очко в 14 матчах. "Торино" с 14 баллами остаётся на 16-й строчке таблицы.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 14 9 4 1 22-11 31
2 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
3 Интер 14 10 0 4 32-13 30
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Кремонезе 14 5 5 4 18-17 20
9 Сассуоло 14 6 2 6 19-17 20
10 Лацио 14 5 4 5 16-11 19
11 Удинезе 14 5 3 6 15-22 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17-17 16
13 Парма 14 3 5 6 10-17 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14-19 14
15 Торино 14 3 5 6 14-26 14
16 Дженоа 14 3 5 6 15-21 14
17 Лечче 14 3 4 7 10-19 13
18 Пиза 14 1 7 6 10-19 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

