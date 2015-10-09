Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 11:39
 

Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии

  Комментарии

Поделиться
Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии Карло Анчелотти. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти подтвердил, что форвард "Сантоса" Неймар включён в список игроков, которые могут поехать на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти подтвердил, что форвард "Сантоса" Неймар включён в список игроков, которые могут поехать на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

Продолжение
Неймар выкупил бренд Пеле за 9,5 миллиарда. Известны детали сделки
Вчера 13:38  
Победитель Лиги чемпионов готовит Гвардиоле предложение в 200 миллионов
Вчера 14:40  
В "Барселоне" нашли игрока под защитой Ямаля: в раздевалке назревает конфликт
Вчера 16:47  
Хаби Алонсо принял неожиданное решение по звезде "Реала" за 180 миллионов евро
Вчера 17:28  

Анчелотти прокомментировал ситуацию по Неймару

"Он восстановился после травмы и теперь у него есть шесть месяцев, чтобы вернуться в полную форму. Когда чемпионат в Бразилии завершится, у него будет отпуск, а затем он сможет продемонстрировать свои качества и физическую готовность, когда соревнования возобновятся. Неймар находится в списке игроков, которые могут поехать на чемпионат мира", — цитирует слова Анчелотти The Touchline.

Неймар не выступал за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Несмотря на паузу, он остаётся рекордсменом по числу голов за национальную команду — 79, а также вторым по количеству матчей — 128.

Ранее Анчелотти подчеркивал, что рассчитывает на 33-летнего футболиста только при условии выхода форварда на оптимальный уровень физической формы и стабильных выступлений. Бразильский нападающий, в свою очередь, заявлял о полной боевой и физической готовности, намереваясь вернуть себе место в составе "селесао".

Следующий мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые состоится сразу в трёх странах — Мексике, Канаде и США. Бразилия будет одним из фаворитов турнира, и решение Анчелотти по Неймару может стать ключевым для атакующей линии сборной.

Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть "Реал"


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Испания
Испания
2:2
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания

70%

Ничья

9%

Турция

21%

Проголосовало 1098 человек

Реклама

Живи спортом!