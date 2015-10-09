Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти подтвердил, что форвард "Сантоса" Неймар включён в список игроков, которые могут поехать на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

Анчелотти прокомментировал ситуацию по Неймару

"Он восстановился после травмы и теперь у него есть шесть месяцев, чтобы вернуться в полную форму. Когда чемпионат в Бразилии завершится, у него будет отпуск, а затем он сможет продемонстрировать свои качества и физическую готовность, когда соревнования возобновятся. Неймар находится в списке игроков, которые могут поехать на чемпионат мира", — цитирует слова Анчелотти The Touchline.

Неймар не выступал за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Несмотря на паузу, он остаётся рекордсменом по числу голов за национальную команду — 79, а также вторым по количеству матчей — 128.

Ранее Анчелотти подчеркивал, что рассчитывает на 33-летнего футболиста только при условии выхода форварда на оптимальный уровень физической формы и стабильных выступлений. Бразильский нападающий, в свою очередь, заявлял о полной боевой и физической готовности, намереваясь вернуть себе место в составе "селесао".

Следующий мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые состоится сразу в трёх странах — Мексике, Канаде и США. Бразилия будет одним из фаворитов турнира, и решение Анчелотти по Неймару может стать ключевым для атакующей линии сборной.

