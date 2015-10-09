Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Хаби Алонсо принял неожиданное решение по звезде "Реала" за 180 миллионов евро

В мадридском "Реале" готовятся к переменам в центре поля, главный тренер Хаби Алонсо планирует сместить Джуда Беллингема из зоны под нападающими глубже, передают Vesti.kz.

Теперь англичанин может быть ближе к роли классического центрального полузащитника.

По данным Defensa Central, Алонсо считает, что Беллингем способен не только завершать атаки, но и значительно усилить игру команды в созидании. В тренерском штабе уверены, что участие англичанина в построении атак повысит контроль над мячом и добавит "Реалу" баланса.

При этом Алонсо не собирается ограничивать его выходы к штрафной – задача лишь расширить функционал игрока.

В "Реале" также признают, что Беллингем в последние месяцы далек от оптимальной формы, и изменения в роли должны помочь ему вернуться на прежний уровень.

В клубе уверены, что при правильном подходе 22-летний англичанин может стать лучшим полузащитником мира.

"Реал" предложил 90 миллионов за звезду ПСЖ: в Париже отреагировали

Беллингем перешел в "Реал" в 2023 году, на ноябрь 2025 года имеет рыночную стоимость 180 миллионов (по данным Transfermarkt). В текущем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее  Алонсо выступил против продления контракта с одним из игроков, которого он не рассматривает как полезного для команды и считает лишним в текущем проекте.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

