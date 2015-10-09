Хаби Алонсо принял неожиданное решение по звезде "Реала" за 180 миллионов евро

В мадридском "Реале" готовятся к переменам в центре поля, главный тренер Хаби Алонсо планирует сместить Джуда Беллингема из зоны под нападающими глубже, передают Vesti.kz.

Теперь англичанин может быть ближе к роли классического центрального полузащитника.

По данным Defensa Central, Алонсо считает, что Беллингем способен не только завершать атаки, но и значительно усилить игру команды в созидании. В тренерском штабе уверены, что участие англичанина в построении атак повысит контроль над мячом и добавит "Реалу" баланса.

При этом Алонсо не собирается ограничивать его выходы к штрафной – задача лишь расширить функционал игрока.

В "Реале" также признают, что Беллингем в последние месяцы далек от оптимальной формы, и изменения в роли должны помочь ему вернуться на прежний уровень.

В клубе уверены, что при правильном подходе 22-летний англичанин может стать лучшим полузащитником мира.

"Реал" предложил 90 миллионов за звезду ПСЖ: в Париже отреагировали

Беллингем перешел в "Реал" в 2023 году, на ноябрь 2025 года имеет рыночную стоимость 180 миллионов (по данным Transfermarkt). В текущем сезоне на его счету 3 гола и 1 ассист в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее Алонсо выступил против продления контракта с одним из игроков, которого он не рассматривает как полезного для команды и считает лишним в текущем проекте.