Алонсо попросил Переса избавиться от игрока "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо предложил клубу не продлевать контракт с одним из футболистов, которого он считает обузой для команды, передают Vesti.kz.

Алонсо не рассчитывает на Алабу

Баскский наставник "сливочных" пояснил, что австрийский защитник Давид Алаба не соответствует его планам на следующий сезон. Помимо травм, 33-летний игрок, как сообщает Don Balon, не убедил Алонсо своим игровым уровнем, когда был в форме. Контракт футболиста истекает в конце сезона, и продлевать его не будут.

Клуб может позволить игроку выбрать новый путь

Алонсо считает, что лучшим решением будет позволить игроку уйти бесплатно и самостоятельно выбрать следующий клуб. Тренер предпочёл бы подписать молодого, быст­рого защитника с высоким потенциалом, полностью соответствующего его философии игры.

Алаба ищет новые варианты

Сообщается, что сам защитник уже готовится к будущему. В 33 года он имеет предложения из Саудовской Аравии, Катара и США. Травмы серьёзно повлияли на его карьеру в "Реале", и клуб, как и Алонсо, решил не продлевать контракт.

В текущем сезоне Алаба провёл за "королевский клуб" всего четыре матча, проведя на поле в сумме 145 минут. На данный момент он оценивается в 4 миллиона евро.

Перес принял решение по увольнению Алонсо из "Реала"