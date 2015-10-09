Алонсо подготовился к увольнению из "Реала" и принял неожиданное решение

Хаби Алонсо на фоне неопределенности со своим будущим в мадридском "Реале" запустил собственный бизнес-проект, передают Vesti.kz.

Этот шаг многие расценивают как подготовку к возможному уходу из большого футбола.

Несмотря на две последние победы, позиции Алонсо остаются шаткими: игра команды продолжает вызывать критику, а его дальнейшая работа в клубе под вопросом.

На этом фоне стало известно, что тренер зарегистрировал компанию, которая будет работать в сфере строительства и недвижимости. А соучредителем бизнеса стала супруга специалиста Нагоре Аранбуру.

Как пишет Defensa Central, фирма была создана в начале декабря – как раз в период, когда в Испании активно заговорили о возможной отставке Алонсо. Компания займется операциями с недвижимостью, включая строительство, покупку и продажу объектов и земельных участков.

Что важно знать об Алонсо?

Хаби Алонсо стремительно заявил о себе как о тренере топ-уровня, добившись по-настоящему исторических результатов с немецким "Байером".

В сезоне 2023/2024 он впервые в истории привел леверкузенский клуб к чемпионству Германии, оформив так называемый "золотой дубль" – победы в Бундеслиге и Кубке страны.

Кроме того, команда Алонсо установила уникальное достижение, выдав рекордную беспроигрышную серию из 51 матча, что стало одним из самых ярких тренерских успехов в Европе того сезона. Эти результаты принесли ему звание лучшего тренера года в Германии.

После работы в Леверкузене Алонсо сделал следующий шаг в карьере и летом 2025 года возглавил мадридский "Реал". Официально он вступил в должность 1 июня, сменив Карло Анчелотти.

