Мировой футбол
Сегодня 21:50
 

Зидан определился с новым местом работы: это не "Реал"

Зидан определился с новым местом работы: это не "Реал" Зинедин Зидан. ©Depositphotos/vldv

Стало известно новое место работы известного французского специалиста Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на спекуляции о мадридском "Реале", Зидан по-прежнему сосредоточен на своей будущей работе в сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что на данном этапе ничего ещё не подписано, но план ясен.

Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял только "Реал" — с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 трофеев, включая два чемпионских титула и три победы в Лиге чемпионов.

Напомним, что в последнее время участились разговоры о возможной отставке с поста главного тренера "Реала" Хаби Алонсо. На его место прочат ещё одного кандидата, подробности — по ссылке.

