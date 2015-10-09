Зидан определился с новым местом работы: это не "Реал"

Стало известно новое место работы известного французского специалиста Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на спекуляции о мадридском "Реале", Зидан по-прежнему сосредоточен на своей будущей работе в сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.
Отмечается, что на данном этапе ничего ещё не подписано, но план ясен.
Зидан за свою тренерскую карьеру возглавлял только "Реал" — с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством "сливочные" выиграли 11 трофеев, включая два чемпионских титула и три победы в Лиге чемпионов.
🚨🇫🇷 Despite speculation on Real Madrid, Zinedine Zidane’s focus for future job remains on France national team after the World Cup.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2025
Nothing signed at this stage but clear plan.
Напомним, что в последнее время участились разговоры о возможной отставке с поста главного тренера "Реала" Хаби Алонсо. На его место прочат ещё одного кандидата, подробности — по ссылке.
