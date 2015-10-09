19-летний талант отказал "Реалу" и выбрал "Барселону"

19-летний голландский полузащитник Кис Смит уже стал одним из заметных молодых игроков европейского футбола. В составе "АЗ Алкмаар" он демонстрирует зрелую игру и умение задавать темп в центре поля, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов, публично сравнил Смита с хавбеком "Барселоны" Педри за тактический интеллект и влияние на игру, что усилило интерес топ-клубов Европы к молодому футболисту.

Рост стоимости и роль в клубе

Клуб бережно развивает Смита, предоставляя ему игровое время и позволяя постепенно накапливать опыт в матчах высокого уровня. На поле он демонстрирует уверенность и лидерские качества, сочетая технику, видение поля и физическую готовность для поддержания высокого темпа игры.

Такое выступление привело к росту его рыночной стоимости и к появлению положительных отчётов в скаутских службах по всей Европе. "АЗ Алкмаар" не спешит расставаться с игроком, что укрепляет его позиции при планировании будущего.

Премьер-лига — главный приоритет

Несмотря на интерес ряда крупных клубов, Кис Смит уже определился с приоритетами. Он считает, что Премьер-лига — лучший чемпионат для раскрытия его потенциала. Английский футбол с высоким темпом, интенсивной конкуренцией и возможностью регулярно играть против сильнейших футболистов мира идеально подходит для его дальнейшего развития.

Это решение также означает отказ от перехода в "Реал", который активно следил за прогрессом игрока. По словам Смита, переезд в Англию — ключевой этап его карьеры, а альтернативой может стать только "Барселона".

"Барселона" предпочтительнее "Реала"

Если переход в Премьер-лигу не состоится, Кис Смит отдаёт предпочтение каталонскому клубу. Он чувствует себя ближе к стилю "Барселоны", ориентированному на командный футбол и развитие молодых игроков, чем к "Реалу".

В Мадриде уже понимают, что подписать Смита будет крайне сложно. Премьер-лига и "Барселона" остаются приоритетами, что ставит "Реал" в затруднительное положение при попытках привлечь одного из самых перспективных голландских талантов.

